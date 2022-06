Bod op Batavus-moeder Accell gestand: ’Benodigde steun komt er’

Aanvankelijk hadden aandeelhouders tot vorige week vrijdag om hun aandelen aan te bieden, maar toen bleek slechts 73,53% binnen. Dat verplichtte de Amerikaanse investeerder KKR om uiterlijk donderdag met een voorstel te komen. In die tussentijd is nog eens 4,3% van de aandelen aangemeld, waardoor de teller gisteren op 77,8% stond. Onder meer Hundson Bay, Cross Options, Verition en Samson Rock hebben afgelopen week hun aandelen aangeboden, blijkt uit de door KKR en Accell gepubliceerde lijst. KKR en Teslin zijn nog steeds van zins het percentage van 80% te halen. Nadat ze afgelopen week contact hebben gehad met verschillende aandeelhouders, zijn ze ervan overtuigd dat dit haalbaar is.

„Sinds afgelopen vrijdag is er contact gezocht met meerdere partijen die een groter of kleiner belang in Accell in bezit hebben en om uiteenlopende reden nog niet aangemeld hebben”, laat de Maarsbergse investeerder Teslin in een verklaring weten. „Voor een deel van deze aandeelhouders geldt dat zij vanwege hun eigen interne regels pas mogen aanmelden als het bod van het Consortium onvoorwaardelijk is geworden, dus als het bod gestand gedaan is.”

Er is veel kritiek op de overnameprocedure. De Franse grootaandeelhouder Moneta, met een belang van 7% in Accell, was van begin af aan al tegen de overname. Maar ook verzekeraar ASR, die 6% van de aandelen in de Friese fietsenmaker vertegenwoordigt, heeft zijn aandelen nog niet aangemeld.

Bod te laag

Een grote groep aandeelhouders vond het bod van €58 per aandeel te laag. De top van Accell wordt verweten te makkelijk te hebben ingestemd met het bod, zonder rond te kijken of er meer geïnteresseerden zijn. Voor de uitbraak van de coronapandemie had namelijk Pon, eigenaar van onder meer Gazelle, interesse in een overname.

Ook is er veel kritiek geuit op het uitrookpercentage van 80%. Dat ligt normaal op 95%. Accell en het investeringsconsortium van KKR en Teslin laten weten dat zij bij 95% van de aandelen de procedure starten om de Friese fietsenmaker van de beurs te halen.

ASR toonde zich tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 20 mei boos over het feit dat Teslin, dat na de overname een belang van 12% in Accell zal houden, de overige aandeelhouders niet heeft betrokken bij de deal. Teslin, een investeringsfonds dat opgericht is door familie Van Beuningen, laat weten vorig jaar zomer door KKR te zijn benaderd.

Slagkracht

Volgens Teslin verandert de fietsenmarkt heel snel door onder meer de populariteit van online verkoopkanalen. „Accell heeft naar onze mening de afgelopen jaren moeite gehad met het bijbenen van deze ontwikkelingen. Dit is onder meer zichtbaar geworden in afkalvende marktaandelen. Wij denken dat in de komende vijf jaar de (Europese) fietsenmarkt verdeeld gaat worden, waarbij er plaats is voor een paar winnaars. Accell kan één van die winnaars worden, maar vanzelfsprekend is dat niet”, aldus Teslin in een schriftelijke verklaring.

Bekijk ook: Samengaan fietsreuzen Pon en Accell niet te vermijden

KKR en Teslin gaan ervan uit dat Accell buiten de beurs met ruggesteun van een paar kapitaalkrachtige investeerders meer slagkracht heeft om snel op de marktveranderingen te kunnen reageren. Aandeelhouders hebben nu tot 23 juni om alsnog hun aandelen aan te bieden.