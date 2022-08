Reisverzekering op maat voor digitale nomaden

Knab speelt hiermee in op de trend dat zelfstandigen als digitale nomaden in toenemende mate vanuit de hele wereld hun opdrachten uitvoeren. Met de zakenreisverzekering zijn zzp’ers – in tegenstelling tot andere reisverzekeringen - ook verzekerd als ze vanuit het buitenland voor Nederlandse opdrachtgevers werkt.

Workation

Eén op de drie zzp’ers heeft dit jaar een workation gepland, waarbij de ondernemer werk en vakantie bewust combineert. Gemiddeld tweeëneenhalve week per jaar. 15% blijft langer dan een maand weg, blijkt uit onderzoek van de online bank onder 1.100 zzp’ers.

De verzekering is ontwikkeld in samenwerking met digitale verzekeraar Alicia, gespecialiseerd in verzekeringen voor freelancers. In de app van Knab kunnen ondernemers de dekking aan- en uitzetten. Staat hij uit, dan is geen premie verschuldigd. Ondernemers die hun familie mee willen nemen op workation, zullen voor hun gezinsleden een aparte reisverzekering moeten afsluiten.