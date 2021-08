Facebook stapt in hype van crypto-tokens

Financieel

’Miljardenfusie Western Digital en Japanse Kioxia in de maak’

Het Amerikaanse technologieconcern Western Digital is in vergevorderde gesprekken met chipbedrijf Kioxia over een fusie. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Het Japanse Kioxia is de voormalige chiptak van technologieconcern Toshiba.