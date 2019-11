Besluit Bank of England over ongewijzigde rente niet unaniem

In de aanloop naar nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk die volgende maand gaan plaatsvinden was er ook geen ingreep in de rente voorzien. Twee BoE-leden lieten echter weten reden te zien voor de mogelijkheid van monetaire stimulering.

Vorige maand liet vicegouverneur van de Britse centrale bank Dave Ramsden in een interview nog weten dat er serieus wordt gekeken naar de mogelijkheid van renteverhogingen indien premier Boris Johnson erin zou slagen om zijn brexitdeal met de Europese Unie door het Britse parlement te loodsen.

Het nieuwe uitstel voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie tot begin volgend jaar hebben de urgentie voor het aanpassen van het monetaire beleid voorlopig getemperd.