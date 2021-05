Koffieapparaten en bloeddrukmeters gewild in coronajaar

Brancheorganisatie APPlia denkt dat de snellere vervanging komt doordat consumenten geld over hadden omdat ze vanwege corona minder uitgaven aan vakanties of uitgaan.

Volgens de organisatie hebben veel consumenten in 2020 niet gewacht tot hun groothuishoudelijke apparaat was versleten voordat werd overgegaan tot de aankoop van een nieuw apparaat. Een aanzienlijk deel van de consumenten heeft eerder dan gepland één of meerdere apparaten in huis vervangen, geeft de branchevereniging aan.

Met name vriezers zijn vorig jaar meer verkocht. Koelkasten werden ook vaker aangeschaft, net als magnetrons, kookplaten en vaatwassers. Ook werden veel vaker nieuwe koffiezetapparaten gekocht, omdat volgens APPLia mensen door het vele thuiswerken meer waarde zijn gaan hechten aan de kwaliteit van koffie in huis.

Verder staken consumenten meer geld in persoonlijke verzorgingsproducten. Dit is onder meer te zien in de sterk gestegen verkoop van medische apparaten, zoals bloeddrukmeters en digitale weegschalen. Door de sluiting van kappers steeg de verkoop van scheer- en trimapparaten en ook haarstylingsapparaten, aldus APPLia.