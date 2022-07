’Cybercrimineel voert aanval steeds vaker uit via servers in Nederland’

Cyberbeveiliger Kaspersky maakt elk kwartaal een wereldranglijst van cyberaanvallen. In april, mei en juni werd 33,6 procent van alle aanvallen uitgevoerd vanaf servers die in Nederland gehost werden. Alleen de Verenigde Staten blijven Nederland nog net voor met 34,9 procent van alle aanvallen.

In het tweede kwartaal noteerde Kaspersky meer dan 228 miljoen incidenten vanuit Nederland, tegen bijna 53 miljoen in de eerste drie maanden van het jaar. Dat komt neer op een groei van 331 procent. Wereldwijd steeg het aantal aanvallen in diezelfde periode met een schamele 3 procent.

Aantrekkelijk

Nederland is heel aantrekkelijk voor cybercriminelen, onder meer omdat servercapaciteit goedkoop is en mensen gemakkelijk anoniem kunnen blijven, zo verklaart Kaspersky de stijging. Bovendien werden de Nederlandse servers gebruikt voor een paar aanvalscampagnes met schadelijke advertenties die voor veel verkeer zorgden.