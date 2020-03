Bouwbedrijven mogen pensioenpremie later betalen

Vorige week werd al bekend dat ondernemers in actute nood door de coronacrisis uitstel konden krijgen voor de betaling van de pensioenpremies. De Stichting van de Arbeid, de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben daar toen afspraken over gemaakt.

Volgens bpfBouw was er steeds meer vraag naar een betalingsregeling voor de bedrijven. Tientallen bedrijven hebben de verlenging tot nu toe aangevraagd. „Wij verwachten er nog veel meer”, zegt Annemarie de Beun, directeur bedrijfsvoering bij bpfBouw.

Proactief

Het pensioenfonds gaat daarom proactief met de premies om. „Wij bieden nu via de facturen die worden verstuurd de mogelijkheid om het later te betalen,’ zegt De Beun.

„Wij hebben 13.000 werkgevers in totaal. Het gaat om in totaal maximaal circa 90 miljoen euro op maandbasis dat nu later wordt geïnd”, voegt De Beun toe. Voor werkgevers kan de pensioenpremie een flinke kostenpost zijn: het is zo’n 20-25% van wat een werknemer verdient.

De verwachting is wel dat ook de nodige bouwbedrijven geen gebruik hoeven te maken van het uitstel. Het werk op de bouwplaatsen in Nederland mag gewoon doorgaan.