CPB: Minder loon doorbetalen in NOW 3 en inzetten op omscholing

Dat adviseert het Centraal Planbureau bij de publicatie van ’Lessen voor de NOW’.

’Een lagere vergoeding voor bedrijven en/of een beperking van de loondoorbetaling aan werknemers vergroot de prikkel om minder productieve banen te verlaten voor meer productieve banen’, schrijft het planbureau.

Vaccin

Tot er een vaccin is, zullen vooral in de horeca, de cultuursector en de evenementensector langdurig minder banen zijn, net als in de detailhandel en personenvervoer.

Bij de NOW 1.0 is voor maar liefst 2,6 miljoen werknemers gebruik gemaakt van de regeling. Bedrijven die meer dan 20% van hun omzet verloren door de pandemie of de lockdownmaatregelen konden de subsidie aanvragen.

Van de NOW 2.0 is al een stuk minder gebruik gemaakt: tot nu toe voor 693.000 werknemers.

Hoge loondoorbetaling

Het CPB noemt de loondoorbetaling onder de regeling met 100% uitzonderlijk hoog en vindt dat ook van het loon tot waar subsidie voor ontvangen kan worden, tot €9583 per maand.

Als de loondoorbetaling lager is, oppert het planbureau, is er een grotere prikkel voor werknemers om van baan te wisselen. Als de loondoorbetaling naar bijvoorbeeld 70% gaat, net als WW, zal iemand eerder op zoek gaan naar een andere baan in een meer kansrijke sector.

Reallocatie

Hoewel de NOW belangrijk is geweest voor het behoud van werkgelegenheid op de korte termijn, wordt het nu de omzet van bedrijven langdurig lager is, reallocatie belangrijker, aldus het CPB.

Het bureau gaat hier maandag, als de augustusraming wordt gepublicerd, verder op in.

