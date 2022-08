Premium Het beste van De Telegraaf

’Economie draait als een dolle, recessie wordt hooguit mild’

Den Haag - De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met liefst 2,6% gegroeid. Dat is veel en veel beter dan waarop was gerekend. „Een recessie zit nu nog vooral tussen de oren”, constateert hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. „Op dit moment is de economie eerder oververhit.”