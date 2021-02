Fagron speelt in op groeiende behoefte aan preventie

Premium Financieel

Van bierviltje naar beursgang: Pieter Zwart (Coolblue) schrijft eigen jongensboek

Topman Pieter Zwart van Coolblue had er destijds, toen hij in 1999 aan de wieg stond van een elektronica- en witgoedwinkel, waarschijnlijk alleen maar van kunnen dromen: Coolblue gaat mogelijk naar de beurs in Amsterdam.