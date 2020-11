Altice Europe blijft groeien

Amsterdam - Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde telecombedrijf Altice Europe heeft zijn omzet met 3,2% zien stijgen tot €3,8 miljard over het afgelopen kwartaal. Het bedrijf behaalde zijn groei volledig in zijn thuismarkt Frankrijk, die goed is voor zo’n driekwart van de omzet. De gezamenlijke omzet uit Portugal, Israël en Dominicaanse Republiek, waar het bedrijf eveneens actief is, daalde met 0,3%.