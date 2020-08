Avantium ziet omzet dalen, dringt verlies terug

De geconsolideerde opbrengsten daalden op jaarbasis met bijna een miljoen euro naar 4,3 miljoen euro. De totale omzet dikte overigens wel aan, door een hogere toekenning van subsidies. Het nettoverlies kwam uit op 11 miljoen euro, van 12,6 miljoen euro negatief een jaar terug.

Volgens topman Tom van Aken heeft Avantium in een vroeg stadium strenge maatregelen genomen om de risico's van overdracht van het coronavirus tot een minimum te beperken. Avantium Catalysis boekte in de verslagperiode een omzet van 4 miljoen euro, 15 procent minder dan een jaar terug. Avantium had eind juni een kaspositie van bijna 35 miljoen euro, tegen ruim 45 miljoen euro eind december.

Het bedrijf, dat zich bezighoudt met hernieuwbare chemie en bioplastics, past de strategische doelstellingen niet aan. Volgens Avantium kan een langdurige pandemie wel een impact hebben op de financiële prestaties van de onderneming.