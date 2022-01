Podcast met Martin Visser 'Staatsschuld explodeert door klimaataanpak'

Het nieuwe kabinet wil de komende jaren miljarden uitgeven om onder andere het klimaatprobleem en de stikstofcrisis aan te pakken. Volgens het CPB zorgen deze uitgaven in de toekomst voor een torenhoge staatsschuld, een trendbreuk met eerdere kabinetten van Rutte. Waar komt deze omslag in het beleid van Rutte vandaan? Is het erg dat de staatsschuld de komende decennia enorm zal toenemen? Wat betekent dit voor komende kabinetten? En levert het oplossen van o.a. het klimaatprobleem onze economie ook iets op? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’.