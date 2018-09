Belegger stapt in bitcoin van $9000

De volumes van de handel in andere digitale munten nemen eveneens toe. Afgelopen weekend werd de grens van $26 miljard verhandelde bitcoins bereikt.

De hele markt van digitale munten heeft een waarde van $400 miljard gekregen, aldus Coinmarketcap, een veelgebruikte site. Dinsdag stond de bitcoinwaarde op $9325, een veertigdaags hoogepunt. De beweeglijkheid van de munt is groot: de prijs zakte op 14 maart met $800.

Inmiddels heeft de bitcoin als meest verhandelde munt weer een marktwaarde van $158 miljard opgebouwd. Digimunt ethereum volgt met $68 miljard bij 8,3% winst in de afgelopen 24 uur, de ripple is $36 miljard waard. Vier van de vijf grote munten staan nu op het hoogste punt in een maand tijd.

Het overzicht van dinsdagmiddag 14:40 uur:

Ⓒ COINMARKETCAP

Cryptobeleggers kijken nu bij toenemend optimisme naar de grens van $10.000. Toen diezelfde mijlpaal vorig jaar werd bereikt, stapte een breder publiek in. De koers steeg daarop tot bijna $20.000 om daarna stevig te dalen.

De afgelopen weken bewoog de prijs zijwaarts, en zetten vorige week de weg omhoog in maar bleef onder de $9000 steken.

