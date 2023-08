Drie verdachten opgepakt om grote beleggingsfraude: beslag op paarden en luxe auto’s

De vrouw wordt volgens de FIOD ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrifte. De woningen van de verdachten werden doorzocht nadat de fraude aan het licht was gekomen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deed, na verschillende meldingen van consumenten, vooronderzoek naar de beleggingsfraude. De verdachte vrouw biedt via Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV beleggingen aan die een rendement van 10 tot 12 procent per maand zouden opleveren. „Zij houdt geïnteresseerden voor dat zij dit rendement kan behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud. Op jaarbasis betekent dit dat de inleg van beleggers met 200 procent zou kunnen renderen”, aldus de opsporingsdienst.

Beleggingsgelden

In nog geen twee jaar tijd haalde de vrouw hoogstwaarschijnlijk ruim 56 miljoen euro op bij beleggers. Het onderzoeksteam ziet dat een aanzienlijk deel van de beleggingsgelden vermoedelijk niet is besteed aan de beloofde investeringen, maar is gebruikt voor privébestedingen, zoals woningen, luxeauto’s, dure (sport)paarden en cryptovaluta. Volgens de FIOD zijn bij deze fraude hoogstwaarschijnlijk valse facturen opgesteld en hebben de verdachten een netwerk van vennootschappen gebruikt.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.