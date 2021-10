Live blog: tech zorgt voor verlies AEX, Air France KLM stijgt op

Door Redactie DFT

Amsterdam - De AEX opent vrijdag op de laatste handelsdag van de maand met verlies. Led-verlichtingproducent Signify gaat hard onderuit op kwartaalcijfers. Aandelen in de techsector zoals Adyen en ASMI blijft met Shell voorop in de verliesreeks. In de Midkap staat Air France KLM fors hoger op verbeterde resultaten.