Live blog: verlies AEX vergroot op zorgen om inflatie

Door Redactie DFT

Amsterdam - De AEX zakt vrijdagmiddag verder terug, tot net boven 802 punten. Inflatiecijfers in de eurozone bereikten een piek sinds 2008. Het aandeel van led-verlichtingproducent Signify krijgt het nog zwaarder na tegenvallers in kwartaalcijfers. ArcelorMittal, Besi en ASMI zijn schaarse winnaars. In de Midkap houdt Air France KLM vaart op verbeterde resultaten.