Live blog: Wall Street zakt op verlies Apple en Amazon

Amsterdam - Techaandelen duiken in de Amerikaanse handel in het rood nadat Amazon en Apple mindere kwartaalresultaten afleverden. De AEX zakt vrijdagmiddag en strandt bij 806 punten. Inflatiecijfers in de eurozone bereikten een piek sinds 2008. Het aandeel van led-verlichtingproducent Signify krijgt het nog zwaarder na tegenvallers in kwartaalcijfers. Air France KLM houdt vaart.