Hugo Boss voorziet herstel door coronaversoepelingen

Het bedrijf ziet de verkopen van zijn lijnen met vrijetijdskleding al weer groeien, maar de zakelijker kleding, zoals pakken, blijft nog achter. Nu veel mensen nog altijd (deels) thuiswerken, kleden zij zich minder formeel.

In het eerste kwartaal lag de omzet van het bedrijf nog 10 procent lager dan een jaar eerder, maar in China gingen de verkopen wel hard omhoog. Het Aziatische land is een belangrijke markt voor veel modemerken en Hugo Boss vormt daarop geen uitzondering.

De verkopen in China verdubbelden zowat op jaarbasis, maar de corona-uitbraak in dat land had een grote invloed in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ten opzichte van de eerste drie maanden van 2019 voerde Hugo Boss de verkopen in China met haast een derde op.

Het Duitse bedrijf zweeg over de impact van een rel over katoen uit Xinjiang in China. Diverse westerse bedrijven kregen begin dit jaar te maken met publieke woede omdat zij zich uit hadden gesproken tegen gebruik van katoen uit de regio waar China de minderheidsbevolking de Oeigoeren met harde hand zou onderdrukken en gedwongen tewerkstellen. Een aantal bekende Chinezen liet toen weten sponsordeals met Hugo Boss op te zeggen en ook waren er internetters die opriepen tot een boycot.

Voor het lopende kwartaal rekent Hugo Boss op een nieuwe omzetgroei en hopelijk ook een operationele winst. Een precieze prognose wilde het bedrijf nog niet geven.