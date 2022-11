Premium Het beste van De Telegraaf

Optimisme bij chipbedrijf ASMI: ’600 mensen erbij, en we blijven groeien’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Paul Verhagen (l.) en Benjamin Loh, respectievelijk ceo en cfo van ASM International zien ondanks torenhoge inflatie en een recessie een onderliggende trend die alleen maar groei kan brengen. Ⓒ Amaury Miller ASM International 223 3.22 %

Er staat al twee jaar geen Del Prado meer aan het roer bij ASMI. Benjamin Loh (59) nam in mei 2020 het stokje over bij ASM International van Chuck del Prado, waarmee hij als eerste niet-familielid het Almeerse chipmachinebedrijf ging leiden. Sinds augustus vorig jaar heeft het bedrijf ook een nieuwe cfo in de persoon van Paul Verhagen (56).