Goldman Sachs toont verbetering bij stresstest

Het gaat nog maar om een eerste ronde. De Fed heeft nog niet alle resultaten naar buiten gebracht. Volgende week wordt pas duidelijk of de banken daadwerkelijk de benodigde goedkeuringen krijgen voor het opvoeren van hun kapitaaluitgaven.

Ook wordt er volgende week meer bekend over de positie van buitenlandse banken in de Verenigde Staten. Daarbij is vooral Deutsche Bank interessant. Die faalde eerder meerdere keren voor de test. Buitenlandse banken die de test niet doorstaan, kunnen in de VS verdiende winsten niet doorsluizen naar hun moedermaatschappijen.