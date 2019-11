Lagere omzet en hogere bedrijfswinst bij VEON

Volgens de onderneming is er goede voortgang neergezet bij het terugbrengen van de kosten. Mindere prestaties in Rusland, waar de concurrentie sterk is, werden daarnaast gecompenseerd met goede zaken in groeimarkten als Oekraïne, Oezbekistan en Kazachstan.

De totale omzet zakte met 4 procent tot 2,2 miljard dollar. Ook op autonome basis was sprake van een verslechtering. Volgens VEON had dit laatste vooral te maken met veranderde regels in Pakistan. Zonder de impact daarvan zou de omzet op eigen kracht juist met 2,4 procent omhoog zijn gegaan.

Handelsupdate

Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 987 miljoen dollar. Dat is 16,5 procent meer dan een jaar eerder. Hier profiteerde VEON flink van de gewijzigde boekhoudstandaarden van IFRS 16. Zonder die verandering was sprake van een plus van 1,3 procent.

Het bedrijf, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, handhaafde in zijn handelsupdate verder de prognose voor het hele jaar. VEON benadrukt ook dat de onderneming zich komende tijd zal blijven richten op de Russische markt, ondanks dat de vooruitzichten daar op de korte termijn niet heel rooskleurig zijn en de resultaten er waarschijnlijk nog even onder druk blijven staan.