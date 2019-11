IMCD koopt Zwitsers DCS Pharma

De transactie zal plaatsvinden in twee stappen. IMCD verkrijgt 90 procent van DCS Pharma als aan de voor de overname gerelateerde voorwaarden is voldaan. De resterende 10 procent volgt eind december 2021.

DCS Pharma werd opgericht in 2016 door twee Zwitserse farmaceutische distributeurs: Dolder en ChemSwiss. Het bedrijf is actief in acht markten, waaronder Spanje, Italië, Duitsland, Mexico en China. Er werken 64 medewerkers en vorig jaar werd een omzet behaald van 68 miljoen Zwitserse frank.