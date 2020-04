Heineken ziet biervolumes wereldwijd dalen

De brouwer verkocht in de eerste drie maanden dan ook minder bier ten opzicgte van dezelfde periode vorig jaar. „De uitbraak van het virus heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een pandemie”, zegt topman Jean-François van Boxmeer. „Inmiddels hebben de meeste landen waar we actief zijn vergaande maatregelen genomen, zoals bewegingsbeperkingen voor bevolkingsgroepen en de verplichte sluiting van productiefaciliteiten. Onze prestaties voor het eerste kwartaal weerspiegelen de initiële impact van die maatregelen en de volumes in maart werden duidelijk zwaar beïnvloed.”

Minder bierverkopen

Heineken zag de volumes vooral hard dalen in maart. Bierbrouwers wereldwijd hebben te lijden onder de gedwongen sluitingen van cafés en andere horecagelegenheden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast zijn in een aantal landen ook fabrieken gesloten. Heineken denkt vooral dat de wereldwijde economische neergang zijn weerslag zal hebben op de bierverkopen.

Heineken meldde in februari nog een stijgende omzet voor 2020 te verwachten. Een combinatie van grotere biervolumes, hogere prijzen en toegenomen verkoop van premiummerken had voor hogere opbrengsten moeten zorgen.