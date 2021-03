Financieel adviseurs willen van hypotheekrenteaftrek af

Daarvoor pleit een ruime meerderheid van 86% van 10.000 financieel adviseurs die zijn aangesloten bij het Verbond van Financiële Beroepsorganisaties (VFBO), maakt de beroepsorganisatie bekend.

Aftrekpost

Het verbond pleit ervoor woningbezit en daaraan gekoppelde schulden fiscaal te verhuizen van box 1 (inkomen) naar box 3 (bezittingen). Dat betekent ook afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

De adviseurs pleiten wel voor een speciale behandeling van de eigen woning in box 3: bijvoorbeeld overwaarde vrijstellen of een aparte heffingskorting instellen. Want zonder hypotheekrenteaftrek lopen de kosten voor huiseigenaren flink op: variërend van gemiddeld €130 per maand voor starters tot €235 per maand voor gepensioneerden.

Te complex

„Het exacte fiscale verleden rond de eigen woning is vaak lastig te herleiden, zeker bij partners met ieder een eigen verleden”, aldus VFBO-vicevoorzitter Anneke Janssen.

„Dat maakt de regeling moeilijk controleerbaar: voor de klant, voor de adviseur én voor de Belastingdienst. Dit zorgt voor fiscale onzekerheid en draagt zeker niet bij aan financiële gezondheid voor iedereen. Bovendien maakt die complexiteit advies onnodig ingewikkeld en daarmee onnodig kostbaar.”

Ook uit onderzoek dat het ministerie van Financiën heeft laten uitvoeren door Panteia en SEO zou blijken dat de eigenwoningregeling complex, niet doelmatig, oncontroleerbaar en in de praktijk onuitvoerbaar zou zijn.