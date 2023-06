Ook Essent biedt meerjarig energiecontract aan na nieuwe opzegregels

Weliswaar dalen de energieprijzen, maar de markt blijft volgens commercieel directeur van Essent, Boudewijn den Herder, onzeker. „Zo zien we nu al op de gasmarkt dat de prijzen 50 procent hoger liggen voor levering in de komende winters dan voor levering in de komende maanden.” Bovendien maken klanten zich nog steeds zorgen over hun energierekening, stelt Den Herder. „Met een driejarig vast contract onder het prijsplafond bieden we meer zekerheid en helpen we huishoudens meerdere onzekere winters door.”

Nieuwe opzegregels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) sprak begin april de verwachting uit dat het aantal aanbieders van vaste contracten vanaf 1 juni zou toenemen. Op die datum gaan nieuwe regels in, waardoor het aanbieden van deze contracten voor energiebedrijven minder risicovol is. Zo lag de vergoeding voor het opzeggen van een vast contract dat nog minder dan anderhalf jaar zou lopen bijvoorbeeld op slechts 50 euro. Daardoor was het voor consumenten aantrekkelijk om over te stappen wanneer de energieprijs elders lager was. Zij namen de opzegvergoeding voor lief, terwijl leveranciers bleven zitten met energie die duur was ingekocht.

In nieuwe opzegregels heeft de ACM de fluctuerende energieprijzen en de resterende looptijd van het contract meegenomen. Wanneer consumenten hun vaste contract willen opzeggen, betalen zij dan voor de energie die zij volgens hun contract nog zouden afnemen. In die kosten wordt ook het prijsverschil meegenomen tussen het contracttarief en het actuele tarief van de energieleverancier. Dat moet het voor energiebedrijven interessanter maken om weer vaste contracten aan te bieden.

Variabel contract

Naast vaste contracten kunnen energieconsumenten ook een variabel contract afsluiten. Daarbij beweegt het tarief mee met de ontwikkelingen op de energiemarkt. Eneco meldt dat klanten met een dergelijk contract, die in de maand juli een nieuw tarief ontvangen, opnieuw minder voor hun stroom en gas gaan betalen. Dat geldt ook voor 1,2 miljoen klanten met een variabel contract bij Essent, aldus de energieleverancier.