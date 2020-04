'Randstad klimt sneller uit dal dan branchegenoten'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Europese uitzendconcerns krijgen in het tweede kwartaal te maken met een scherpere daling van inkomsten dan eerder verwacht. Toch moeten ze in staat zijn die crisis te doorstaan, verwachten analisten van RBC. Daarbij zijn uitzendbureaus die zich meer op tijdelijk uitzendwerk richten, zoals Randstad, in het voordeel.