Commercieel directeur weg bij HeadFirst

Hoofddorp - Bij arbeidsbemiddelaar HeadFirst Source Group kondigt commercieel directeur Edwin Prijden zijn vertrek aan. Hij blijft nog tot augustus in dienst en draagt zijn taken over aan topman Gert-Jan Schellingerhout. ,,De organisatie is toe aan een volgende strategische stap en daarbij horen ook aanpassingen in management en structuur'', zegt Prijden zelf over zijn vertrek.