Waakhond gaat strenger controleren op nepkortingen

De wet regelt nu al dat verkopers consumenten niet op het verkeerde been mogen zetten met nepkortingen. Het product moet voor de gehanteerde ’oude prijs’ verkocht zijn in een periode van drie maanden voorafgaand aan de aanbieding. Veel ondernemers komen daar nu nog mee weg.

Vanaf mei komend jaar worden nieuwe Europese regels van krant. Die eisen dat de zogenoemde ’van-prijs’ berekend moet zijn in de maand voorafgaand aan de aanbieding. Kortom: als een winkelier een hoge korting wil bieden op een zitbank of televisie, dan moet het product uiterlijk een maand eerder voor de normale prijs in de winkel of webshop zijn aangeboden.

Voor de consument is het lastig te controleren of het gepresenteerde voordeel wel echt is, constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag in een bericht aan ondernemers en consumenten. „Met name online kunnen bedrijven hun prijzen voortdurend aanpassen. De consument weet vaak niet of het echt om een aanbieding gaat”, aldus de ACM.

Eerlijk

„Alleen als prijzen eerlijk worden vermeld, kunnen consumenten aanbiedingen goed beoordelen en vergelijken. Met de nieuwe strenge regels die komend jaar van kracht worden, zijn consumenten beter beschermd tegen nepaanbiedingen”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

De ACM heeft eerder dit jaar de aanbiedingen van 250 populaire producten (speelgoed en consumentenelektronica) van 25 webshops gedurende enkele maanden automatisch vastgelegd.

Daarbij constateerden de onderzoekers dat de winkels regelmatig aanbiedingen deden die geen echte aanbiedingen waren. Soms werden producten constant als aanbieding gepresenteerd, andere keren was de ’van-prijs’ niet recent of helemaal niet was gevoerd. De ACM gaat deze gegevens gebruiken voor de handhaving volgend jaar, zo kondigt de waakhond aan.

Op de nieuwe Europese regels zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor beperkt houdbare producten en voor oplopende kortingen op hetzelfde product.