Productie Italiaanse industrie zwakt verder af

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de productie in de Italiaanse industrie stabiel zou zijn ten opzichte van maart. In die maand was nog sprake van een productiekrimp met een bijgestelde 1 procent op maandbasis.

Op jaarbasis zakte de productie met 1,5 procent. Hier werd gemiddeld een daling met 0,5 procent voorspeld. Een maand eerder zakte de productie met een bijgetelde 1,6 procent in vergelijking met een jaar eerder.