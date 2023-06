Premium Het beste van De Telegraaf

Roken bij brandbaar materiaal geen reden voor ontslag op staande voet: ruim €40.000 mee

Door Bernard Vogelsang

De roker verliest zijn baan bij de fabrikant van rubberproducten, maar vertrekt bepaald niet met lege handen. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een medewerker van een rubberfabrikant heeft de regels van zijn werkgever overtreden door zijn werkplek te verlaten en te gaan roken in de buurt van brandbare materialen. Maar dat is geen reden om hem op staande voet te ontslaan, oordeelt het gerechtshof in Amsterdam. Hij krijgt daarom ruim €40.000 mee.