Tegenvaller voor taxatiebranche, NHG kiest goedkope methode

Volgens de nieuwe Europese regels mogen banken bij een taxatie niet meer puur met modelwaarden werken, zoals zij vaak deden. Dat hoefde niet meer dan €30 te kosten. Voortaan is echter op zijn minst nodig dat een taxateur de uitkomst online checkt. De taxateursbond NRVT heeft daarvoor de methode Bureauwaardering bedacht, waarvoor al bedragen van €350 rondgaan.

NHG gaat nu werken met de zogeheten desktopmethode die modelwaardeleverancier Calcasa samen met ING heeft ontwikkeld. „Na in de afgelopen periode uitgebreid naar de verschillende opties en producten te hebben gekeken, heeft NHG besloten de Calcasa-desktoptaxatie als alternatief voor een fysieke taxatie te accepteren”, laat de stichting woensdag weten. Hoeveel het gaat kosten is niet bekend gemaakt, maar eerder is gezegd dat de kosten zo beperkt konden blijven tot minder dan €100.

De desktoptaxatie zit tussen een modelmatige en fysieke taxatie in. Hierbij maakt de taxateur op afstand gebruik van het geautomatiseerde waarderingsmodel en de woningmarktinformatie van Calcasa.

De taxateursbond en de grote makelaarsorganisaties lanceerden vorige maand hun eigen - dure - Bureauwaardering. Ook daarbij wordt op afstand de waarde bepaald onder hoede van een taxateur. Het plan geldt echter niet voor bewoners van appartementen en beneden of bovenwoningen. Zij zouden altijd een volledige taxatie ter plekke moeten krijgen (kosten €600-€800).

Naar verluidt worden makelaars ontmoedigd om te werken met de Calcasa-methode, die nu dus door NHG voor zijn klanten in voorkomende gevallen is geaccepteerd.