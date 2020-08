Coronacrisis blijkt zegen voor Zoom Video

De opbrengsten stegen in het tweede kwart van 2020 op jaarbasis met 355 procent tot 663,5 miljoen dollar. De winst van het bedrijf steeg van 5,5 miljoen dollar in het tweede kwartaal vorig jaar naar 185,7 miljoen dollar nu. De resultaten waren ook beter dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend.

Zoom is onder veel gebruikers bekend wegens de gratis videovergaderdiensten die het bedrijf aanbiedt. Het Amerikaanse techbedrijf moet het voor de inkomsten echter vooral hebben van zakelijke klanten die betaalde versies van de app voor videovergaderingen gebruiken. Eind april had Zoom ongeveer 370.200 bedrijven met minstens tien werknemers als klant.

Zoom rekent voor het derde kwartaal op een omzet van minstens 685 miljoen dollar. Over heel 2020 zal een omzet van bijna 2,4 miljard dollar in de boeken worden gezet. Volgens het bedrijf zal er een veel vraag blijven naar onlinevergaderingen.