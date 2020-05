Techfondsen stelen de show in economisch koufront

Glas is halfvol na coronacrash. Ⓒ AFP

Terwijl de barometer van de economie op zwaar weer staat als gevolg van de coronacrisis, is het beursklimaat na het dieptepunt in maart weer aardig opgeknapt. De warme wind vanuit centrale banken en overheden hebben de ergste kou op het Damrak verdreven. Vooral de temperatuur bij techfondsen is hard opgelopen.