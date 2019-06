Euronext heeft fors belang in Oslo Børs

De effecten zijn direct in het bezit van Euronext, of via onherroepelijke toezeggingen en aanvaardingen van het bod. Het bod op de resterende stukken staat open tot en met 28 juni, zo werd eerder al bekend.

Euronext deed het bod op Oslo Børs onlangs al gestand. De uitbater van beurzen in verschillende Europese steden waaronder Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon en Dublin vocht een verbeten strijd uit met het Amerikaanse Nasdaq om de Noorse beursuitbater in handen te krijgen.

Aandeelhouders die hun stukken al aan hadden geboden aan de pan-Europese beursuitbater krijgen over ongeveer twee weken de 158 Noorse kroon per aandeel die Euronext bood. Daarnaast krijgen ze rente. Euronext had al toezeggingen voor meer dan de helft van de aandelen in de Noorse branchegenoot.