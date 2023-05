Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe omstreden miljonair Alex Morton duizenden Nederlandse volgers krijgt: ’Stop met pessimisme!’

Door Theo Besteman

’Lui. Gemiddeld. Die vormen een ziekte - die doden je dromen.’ Ⓒ YOUTUBE

Amsterdam - Jong snel rijk worden. Die droom jagen duizenden Nederlandse volgers van coach en positiviteitsgoeroe Alex Morton na. Ze zagen de 33-jarige Texaan in maart in Ahoy, zondag wacht hem een warm welkom van gelijkgezinden in Breda. „Bedenk eerst hoe het is om $10.000 per maand te verdienen”, zegt Morton.