’Mensen niet dwingen te werken tot ze erbij neervallen’

Door Connie de Jonge

Veel werknemers in de metaal werken in ploegendiensten. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Er moet snel een akkoord komen over een permanente regeling voor vervroegd pensioen. De huidige regeling is voor veel mensen met een zwaar beroep te mager, vindt vakbond FNV. Bovendien loopt hij in 2025 af. Er is dus haast bij om hierover met werkgevers en werknemers nieuwe afspraken te maken. Als het even kan moet er met Prinsjesdag al duidelijkheid over zijn.