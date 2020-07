Air France grijpt in en schrapt 6560 banen

Door de coronacrisis staat de luchtvaartmaatschappij al maanden grotendeels aan de grond. Het aantal vluchten is de laatste week wel toegenomen, maar ligt nog altijd ver beneden de aantallen van vorig jaar zomer.

De krimp bedraagt 16% op basis van het totale personeelsbestand. Overigens meldt Air France dat ze pas in 2024 op het aantal vluchten van voor de coronacrisis zal uitkomen.

De luchtvaartmaatschappij heeft €7 miljard aan overbruggingsfinanciering gekregen van de Franse staat en een aantal banken. Topman Ben Smith van Air France KLM sprak eerder over een krimp van 20%.

Banen KLM

Het is nog niet duidelijk hoeveel banen er bij KLM verdwijnen. De vakbonden houden rekening met zo’n 5000 tot 6000 banen. Dat zou relatief meer zijn dan bij Air France. Ook moeten de KLM’ers salaris in leveren en zullen er gedwongen ontslagen vallen, terwijl dat bij hun Franse collega’s niet het geval is. Donderdagavond keurde de Tweede Kamer het reddingspakket van leningen voor KLM goed.

Een definitief reorganisatieplan wordt op 30 juli gepresenteerd, tegelijk met de halfjaarcijfers. Air France KLM zal dit jaar vrijwel zeker rode cijfers schrijven.