CBS: groei derde kwartaal nog iets sterker

Daarmee veerde de economie flink op van de historische krimp met 8,5 procent in het tweede kwartaal, toen de economische bedrijvigheid hard werd geraakt door de lockdowns tegen het coronavirus. De groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens. Verder namen ook de overheidsconsumptie, het handelssaldo en de investeringen toe.

Toch is de Nederlandse economie nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de economie in de eerste drie kwartalen van 2020 per saldo met 2,9 procent gekrompen. En in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar kromp de economie met 2,5 procent.