AEX raakt onder druk olie winst deels kwijt

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,3% in de plus op 549 punten na eerder nog ruim boven de 550 punten te hebben gestaan. De Midkap-index ging ook nog 0,3% vooruit naar 808,3 punten.

Beurzen elders in Europa namen ook gas terug. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen nog tot 0,4%.

In de ochtendhandel werd het cijfer over de bedrijvigheid in de industrie bij landen in de eurozone naar buiten gebracht. De stand van 53,7 in september was in lijn met de verwachting. Een stand van boven de 50 wijst op een groei van de activiteiten.

Wall Street had gisteravond de wind aardig in de rug. De hoop dat er toch nog groen licht komt in de voortslepende onderhandelingen over nieuwe coronasteun, droeg bij aan de goede stemming. Vanmiddag zijn de ogen gericht op de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in Amerika. Ook komen er cijfers over de Amerikaanse bedrijvigheid.

De beurs in Japan werd donderdag getroffen door een hardnekkige storing, waardoor er geen handel mogelijk was.

Hoofdrol Aegon

In de grotendeels groengekleurde AEX kwam ABN onder druk en zakte 0,8%. Het bankconcern heeft een kantoorpand in Parijs van de hand gedaan. Branchegenoot ING hield nog een plusje van 0,1% over.

RD Shell keek aan tegen een verlies van 1% in rractie op een wegzakkende olieprijs (Brent) tot net boven de $42 per vat. Een dag eerder heeft de olie- en gasreus nog diep het mes in zijn personeelsbestand gezet.

Aegon zat in de lift. De verzekeraar kreeg er 3,5% bij. JP Morgan heeft zijn advies voor Aegon opwaarts bijgesteld.

Chipfondsen deden ook goede zaken nadat branchegenoot STMicroelectronics zijn winstprognose heeft verhoogd. ASML en nieuwe koploper ASMI dikten 1,7% respectievelijk 3,5% aan.

Just Eat Takeaway had een mindere dag. De maaltijdbezorgder daalde 1,6%. Adyen moest 0,7% afstaan. Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 3,5%.

Air France KLM in mineur

Midkapper Air France-KLM gleed 1,4% weg tot onder de €3, het laagste niveau sinds het samengaan van beide luchtvaartconcerns. De vakbonden voor cabine- en grondpersoneel hebben met KLM een akkoord gesloten over een sociaal plan en een tijdelijk loonoffer.

SBM Offshore kon 1,9% bijschrijven. De dienstverlener in de olie-industrie heeft een definitieve opdracht gekregen van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil voor een drijvend platform voor de productie, opslag en overslag van olie en gas (FPSO). KBC stelt in een reactie dat de definitieve opdracht voor de derde FPSO voor ExxonMobil in Guyana goed nieuws is.

De koers van BAM liep 1,2% terug. Het bouwbedrijf gaat bij de Rijksoverheid het onderhoud van de elektrotechnische en klimaattechnische installaties van gebouwen verzorgen.

Altice Europe steeg 0,5%. Hedgefonds Lucerne Capital vindt het bod van €4,11 per aandeel dat investeerder Next Capital vorige maand heeft uitgebracht op kabel- en telecombedrijf veel te laag.

Signify zat in de voorhoede met een plus van 2,1%. JP Morgan heeft zijn belang in het verlichtsbedrijf licht opgevoerd. BESI was ook in goeden doen met een vooruitgang van 3,3%. Beursintermediar Flow Traders liet daarentegen 0,8% liggen.

Op de lokale markt stal Renewi de show met een koerssprong van 17.2%. De afvalverwerker is positiever gestemd over het resultaat voor het lopende boekjaar dankzij beter dan verwachte prestaties in de eerste jaarhelft.

