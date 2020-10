Beurslunch met chips smaakt goed

De AEX stond om kwart over twaalf 0,6% hoger op 551,2 punten. De AMX ging 0,7% vooruit naar 811,4 punten.

De meeste overige Europese beurzen zijn de nieuwe maand ook enthousiast van start gegaan. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 1%, 0,2% en 0,8%.

De indexfutures wezen op een 0,7% tot 0,9% hogere opening van de Amerikaanse beurzen op half vier vanmiddag, na de winsten van 0,7% tot 1,2% op woensdag.

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) schrijft de plussen vooral toe aan hoopvolle berichten dat de Democraten en Republikeinen binnenkort alsnog een akkoord bereiken over een nieuw steunpakket. „De macrocijfers uit China en de Amerikaanse banencijfers waren deze week hoopvol, maar het uitblijven van zo’n pakket zou het economische herstel in de kiem kunnen smoren. Als een akkoord er niet heel snel komt, zal het over de Amerikaanse verkiezingen getrokken worden.”

Afgezien van de onderhandelingen over het steunpakket en nieuws over het coronavirus kijkt Van de Groep uit naar het bedrijfscijferseizoen, dat over twee weken van start gaan. „Dat er tot dusverre bijna geen winstwaarschuwingen zijn geweest, is hoopgevend. STMicroelectronics verhoogde woensdagavond zelfs zijn prognose.”

Opwaardering Aegon

Dankzij de meevaller bij de Europese chipproducent stonden de toeleveranciers ASMI en ASML in de AEX bovenaan met winsten van 5,5% respectievelijk 2,4%.

Aegon klom 5,4%, geholpen door een adviesverhoging naar kopen door JP Morgan. De Amerikaanse bank rekent erop dat de verzekeraar stappen gaat zetten om zijn winstgevendheid te verbeteren.

Het zeer volatiele winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 3,1%.

RD Shell keek aan tegen een verlies van 1,6% in reactie op een wegzakkende olieprijs (Brent) tot net boven de $42 per vat. Woensdag zette de olie- en gasreus nog diep het mes in zijn personeelsbestand.

Air France KLM in mineur

De in de AMX opgenomen toeleverancier aan de chipsector Besi was geliefd met een vooruitgang van 3,8%.

Signify klom 3%. JP Morgan heeft zijn belang in het verlichtingsbedrijf licht opgevoerd.

SBM Offshore kon 1,4% bijschrijven. De dienstverlener in de olie-industrie heeft een definitieve opdracht gekregen van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil voor een drijvend platform voor de productie, opslag en overslag van olie en gas (FPSO).

Altice Europe steeg 0,7% tot €4,12. Hedgefonds Lucerne Capital vindt het bod van €4,11 per aandeel dat investeerder Next Capital vorige maand uitbracht op het kabel- en telecombedrijf veel te laag.

BAM won 0,2%. Het bouwbedrijf gaat bij de Rijksoverheid het onderhoud van de elektrotechnische en klimaattechnische installaties van gebouwen verzorgen.

Air France KLM gleed 1,2% weg. De vakbonden voor cabine- en grondpersoneel hebben met KLM een akkoord gesloten over een sociaal plan en een tijdelijk loonoffer.

Op de lokale markt stal Renewi de show met een koerssprong van 14,2%. De afvalverwerker is positiever gestemd over het resultaat voor het lopende boekjaar dankzij beter dan verwachte prestaties in de eerste jaarhelft.

