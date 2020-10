Tech bezorgt AEX mooie dagwinst

De AEX sloot 0,5% hoger op 550,5 punten.

Ondanks deze mooie winst toont technisch analist Nico Bakker zich voorzichtig. „Het is en blijft hangen en wurgen in de 550 zone binnen een neergaande fase op dagbasis. Er is nog steeds een proces gaande van lagere toppen met thans de eerste top en dus weerstand op 553 punten. Zolang de index hieronder beweegt, voeren de beren de regie en kunnen zij de druk opvoeren richting 535 tot 530. Deze zone is al eerder als steunzone getest en akkoord bevonden. Al met al dus een onrustig beeld met 553 en 535 als eerste routepaaltjes in het veld.”

De AMX ging 0,9% vooruit naar 812,7 punten.

Elders in Europa was de stemming per saldo licht positief. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 klommen 0,2% respectievelijk 0,4%, terwijl de Duitse DAX 0,2% inleverde.

De Amerikaanse beurzen presteerden beter. Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,5% en de Nasdaq-index 1,1% hoger.

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) wijst erop dat beleggers zich vastklampten aan hoopvolle berichten dat de Democraten en Republikeinen binnenkort alsnog een akkoord bereiken over een nieuw steunpakket. „De macrocijfers uit China en de Amerikaanse banencijfers waren deze week hoopvol, maar het uitblijven van zo’n pakket zou het economische herstel in de kiem kunnen smoren. Als een akkoord er niet heel snel komt, zal het over de Amerikaanse verkiezingen getrokken worden.”

Afgezien van de onderhandelingen over het steunpakket en nieuws over het coronavirus kijkt Van de Groep uit naar het bedrijfscijferseizoen, dat over twee weken van start gaan. „Dat er tot dusverre bijna geen winstwaarschuwingen zijn geweest, is hoopgevend. STMicroelectronics verhoogde woensdagavond zelfs zijn prognose.”

Opwaardering Aegon

De meevaller bij STMicroelectronics hielp de toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML aan plussen van 7,2% respectievelijk 2,1%.

Aegon steeg 4,4%, geholpen door een adviesverhoging naar kopen door JP Morgan. De Amerikaanse bank rekent erop dat de verzekeraar stappen gaat zetten om zijn winstgevendheid te verbeteren.

Betalingsverwerker Adyen zat met een winst van 2,1% ook in de voorhoede.

RD Shell zakte 4% tot €10,35, het laagste slot in vele jaren, mede in reactie op de stevig wegzakkende olieprijzen. De woensdag aangekondigde personeelsingrepen leken beleggers ook niet te overtuigen. InsingerGilissen gooide Shell uit de portefeuille. Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) ziet al lange niets in de energiegigant. „Shell opereert in een krimpende industrie, waaruit geld getrokken wordt door de vergroeningsslag. Om zelf groen te worden, zal Shell veel moeten investeren, wat ten koste gaat van de vrije kasstroom. Het is dan ook lang niet zeker dat het dividend in stand kan blijven, hoewel dit eerder dit jaar al fors omlaag ging.”

Het zeer volatiele winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verloor 3,8%.

Air France KLM in mineur

De in de AMX opgenomen producent van bioplastic Corbion won 5,1%. De toeleverancier aan de chipsector Besi steeg 3,3%.

Altice Europe klom 0,9% tot €4,13. Hedgefonds Lucerne Capital vindt het bod van €4,11 per aandeel dat investeerder Next Capital vorige maand uitbracht op het kabel- en telecombedrijf veel te laag.

Handelshuis Flow Traders gaf 3,6% prijs.

Air France KLM gleed 1,3% weg. De vakbonden voor cabine- en grondpersoneel hebben met KLM een akkoord gesloten over een sociaal plan en een tijdelijk loonoffer.

BAM, dat woensdag vanuit een laagterecord opveerde in reactie op de aankondiging van een massaontslag, verloor 0,3%. Het bouwbedrijf gaat bij de Rijksoverheid het onderhoud van de elektrotechnische en klimaattechnische installaties van gebouwen verzorgen.

Op de lokale markt stal Renewi de show met een koerssprong van 20,9%. De afvalverwerker is positiever gestemd over het resultaat voor het lopende boekjaar dankzij beter dan verwachte prestaties in de eerste jaarhelft.

