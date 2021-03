Druk bij tech houdt winst AEX in toom; banken gewild

De AEX staat rond kwart over twaalf 0,5% in de plus bij 666 punten. De AMX noteert 0,3% winst op 992,8 punten.

Beurzen elders in Europa koersen optimistischer: de FTSE 100 leidt met 1,1% stijging, de Duitse DAX groeit 0,9% aan en de Franse CAC-40 wint 0,8%.

Optimisme New York

Federal Reserve-bestuurder Brainard temperde zorgen. Zij zei dat de Amerikaanse centrale banken niet van plan zijn om de economische steun snel terug te schroeven. Brainard ziet een aantrekkende Amerikaanse economie, en stelt ook „de ontwikkelingen op de obligatiemarkten nauwlettend” te volgen.

"Renteverhaal blijft spelen"

Volgens Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, blijft het renteverhaal voorlopig nog even boven de markt hangen. Hij wijst er echter op dat de angst dat de Federal Reserve al snel aan de rem moet gaan trekken nog lang niet aan de orde is doordat naar verwachting de oplopende inflatie beperkt zal blijven. De aanhoudende trends, zoals technologie en vergrijzing, spelen daar een rol bij.”

Versteeg houdt er rekening mee dat de volatiliteit op aandelenbeurzen nog niet voorbij is. „Eerst moet de rust weer gaan terugkeren op de obligatiemarkten. Daarnaast is er reden om iets voorzichtiger te zijn over chipfondsen na de lange run omhoog , hoewel we voor de lange termijn nog steeds positief over de sector zijn.”

Deze week gaat de aandacht verder nog uit naar de bijeenkomst van OPEC-leden die morgen op het programma staat. „De kans is groot dat gelet op de stevige opleving van de olieprijs in de voorbije weken de productie bij landen verenigd in de de OPEC weer wordt opgevoerd. Dat zal een drukkend effect geven op de oliemarkt.”

Vaccinaties

Meer vaccinatienieuws kwam door. Er zijn nu 114,7 miljoen coronabesmettingen volgens het Johns Hopkins CSSE-instituut. In Nederland kan iedereen in juni een vaccin hebben gehad, stelt minister De Jonge (Volksgezondheid).

In de VS meldt president Biden dat voor alle volwassen Amerikanen eind mei een vaccin beschikbaar is. De Europese Unie gaat volgens eurocommissaris Thierry Breton de productiecapaciteit van coronavaccins tegen eind 2021 verhogen tot drie miljard doses per jaar.

Prosus in trek

Bij de hoofdfondsen noteert deed Prosus goede zaken met 2,7% winst geholpen door de flink hogere koers bij de Chinese internetreus Tencent waar de techinesteerder een groot belang in heeft. Versteeg benadrukt dat naast het optimisme over de Tencent-deelneming Prosus ook goed aan de weg timmert met de maaltijdbezorging in opkomende landen, zoals India en Rusland. Staalmaker ArcelorMittal wint 2,2%.

Financials zitten eveneens in de voorhoede. Koploper ING koerst 3,1% hoger. NN Group dikt 2,2% aan. Uitzender Randstad valt ook in de smaak en veert ruim 2% op.

Onderin loopt biotechfonds Galapagos tegen een verlies van 1,6% op. Chipfondsen laten ook een bedrukt beeld zien. ASMI levert 2% in. ASML gaat 0,4% achteruit.

Adyen is eveneens in mindere doen. De koers van de online betalingsverwerker zakt 1,6% weg.

Bij de middelgrote fondsen is de koppositie weggelegd voor Arcadis met een plus van 1,8%.

Pharming dat nabeurs kwartaalresultaten laat zien, werkt het verlies weg en krijgt er 1,6% bij.

Bouwbedrijf BAM (+3,9%) leidt bij de smallcaps voor metalenleverancier AMG (+3,2%).

Bij laadpalenmaker Fastned (-1,1 op €70,2%) heeft Berenberg het koersdoel verhoogd van €80 naar €91 bij een herhaald koopadvies. Dankzij de laatste aandelenuitgifte kan Fastned zijn groei versnellen, aldus Berenberg.

