Winst AEX, Prosus en Shell aan kop

De AEX staat 0,7% in de plus bij 667,8 punten. De AMX noteert 0,6% winst op 995,4 punten.

Beurzen elders in Europa koersen eveneens hoger.

Beleggers kijken vandaag uit naar de Britse investerings- en belastingplannen om de economie van het Verenigd Koninkrijk te stimuleren. Het Brits pond daalt 0,2% tot $1,935.

In Azië is de Japanse Nikkei, na verlies dinsdag, 0,5% in de plus gesloten. Shanghai wint 1,8%, Hongkong gaat 2,3% omhoog. Techbedrijven laten een veer. Cyclische bedrijven als staalmaker Nippon Steel en autobouwer Nissan noteren winsten van 6% en 3%.

Smartphonemaker Samsung wil volgens Reuters voor $17 miljard vier chipfabrieken in de Verenigde Staten bouwen.

In Azië wijst het maandcijfers volgens de Caixin/Markit-indexstand van 51,5 punten op een licht vertagende Chinese dienstensector. Dat is de laagste groei in tien maanden.

Optimisme New York

In New York staan futures voor opening van de beurzen om half vier 0,5% tot 0,8% hoger.

Dinsdag sloot de Dow Jones met 0,4% verlies. Technologiebeurs Nasdaq zakte 1,7%, technologiebedrijf Apple daalde 2,1%. Autobouwer Tesla zakte 4,5%.

Federal Reserve-bestuurder Brainard zei dat de Amerikaanse centrale banken niet van plan zijn om de economische steun snel terug te schroeven. Brainard ziet een aantrekkende Amerikaanse economie, en stelt ook ,,de ontwikkelingen op de obligatiemarkten nauwlettend" te volgen.

Woensdag zakt de rente voor de beeldbepalende 10-jaars Amerikaanse staatslening met enkele basispunten tot 1,407%, tegen 1,6% vorige week.

Vaccinaties

Meer vaccinatienieuws kwam door. In Nederland kan iedereen in juni een vaccin hebben gehad, aldus minister De Jonge (Volksgezondheid).

In de VS meldt president Biden dat voor alle volwassen Amerikanen eind mei een vaccin beschikbaar is. De Europese Unie gaat volgens eurocommissaris Thierry Breton de productiecapaciteit van coronavaccins tegen eind 2021 verhogen tot drie miljard doses per jaar.

Euro verzwakt

De euro noteert 0,2% lager bij $1,209. Brentolie is 0,5% duurder geworden tot $62,90 per vat richting de vergadering deze week van oliekartel OPEC en partners als Rusland.

Goud is, bij een achtmaands dieptepunt, nog eens 0,2% goedkoper geworden bij $1730 per troyounce (31,1 gram). Cryptomunt bitcoin stijgt 5% tot $49.622.

