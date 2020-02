Grootste daling industriële productie eurozone in bijna vier jaar

Het is de sterkste afname van de productie in bijna vier jaar. Economen rekenden in doorsnee op een daling van 2 procent. In november bleef de productie volgens een herzien cijfer onveranderd. Eerder werd voor die maand een daling met 0,2 procent gerapporteerd.

In de gehele Europese Unie kromp de industriële productie met 2 procent ten opzichte van de voorgaande maand.

Stakingen en protesten

Economen denken dat de flink gedaalde productie mede te maken kan hebben met tijdelijke factoren, zoals stakingen en protesten in Frankrijk en de impact van de kerstvakantie op de Duitse bouwsector. Het is nu afwachten wat de effecten van het nieuwe coronavirus op de Europese industrie zullen zijn.