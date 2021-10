Premium Het beste van De Telegraaf

Zo snel stijgen de prijzen in jouw regio Woningaanbod stort in, prijs stijgt opnieuw bijna 20%

Amsterdam - De huizenprijs is afgelopen kwartaal in razend tempo doorgestegen. Een woning is nu 19,2% duurder dan een jaar geleden, meldt makelaarsvereniging NVM donderdag. Het aanbod duikelt naar een nieuw dieptepunt.