Staatsschuld eurozone loopt op naar €10.000 miljard

Omdat de Europese economie nog harder groeit dan de staatsschuld, ligt de schuld procentueel gezien wel lager dan een jaar geleden.

In harde euro’s ligt de grootste schuldenberg in Frankrijk. De Franse overheid staat bijna €2,5 biljoen in het krijgt, nét iets meer dan Italië – dat jarenlang de koploper was. Ten opzichte van de economie als geheel staan de Grieken er nog het beroerdst voor. Athene heeft een staatsschuld van 182% van het bbp.