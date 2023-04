’Staalbouwer ASK Romein sleept Belgische dochter mee in val’

Alle 322 werknemers in Nederland is al ontslag aangezegd. Vakobonden in België hoopten dat de Belgische tak van ASK Romein de dans zou ontspringen, maar de Belgische topman Ivan Vinck heeft bevestigd dat deze week ook bij de dochteronderneming in Malle het doek valt, schrijft de Belgische krant.

Op de website van de curator Leonard Bijlsma staat in een bericht dat dateert van 11 april nog dat de in het buitenland gevestigde enititeiten van ASK Romein niet in faillissement verkeren. Zowel de dochteronderneming in België als de curator was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Chemische fabriek en datacenters

ASK Romein dat vooral gespecialiseerd is in de bouw van hallen met staalconstructies, belandde in 2021 met een verlies van €25,9 miljoen in de rode cijfers. Het bedrijf is door vier grote projecten in de problemen gekomen, waarbij het te maken kreeg met grote vertragingen en miljoenenclaims. Dat gaat om de grote chemische fabriek van Borealis in Kallo naarbij Antwerpen en drie datacenters, waarvan er een in Groningen wordt gebouwd, vermoedelijk voor Google.

Ook het volledig geautomatiseerde distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is een toonaangevend project van de Branbantse bouwer. Die bouw is niet in gevaar gekomen.