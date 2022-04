Beurskoers Philips stort in na rode cijfers door apneu-drama

De extra uitgaven bovenop de €725 miljoen die het bedrijf al heeft uitgetrokken voor de kwestie zijn nodig omdat er nog eens 300.000 exemplaren meer gerepareerd moeten worden en omdat Philips het tempo van de vervangingsoperatie wil opvoeren. Begin deze maand heeft Philips een dagvaarding gekregen van de Amerikaanse justitie, die meer informatie wil hebben over hoe de problemen met de apneu-apparaten hebben kunnen ontstaan.

Bekijk ook: Mogelijk sterfgeval door falend beademingsapparaat Philips

Vorig jaar bleek dat de apparaten die worden ingezet bij de behandeling van slaapapneu brokjes geluidswerend schuim kunnen loslaten, waardoor mogelijk kanker of andere gezondheidsschade kan optreden. Bovenop de miljoenen die Philips uittrekt om apparaten te vervangen, kan het mogelijk nog voor miljarden aan schadeclaims tegemoet zien van patiënten of hun nabestaanden.

Rode cijfers

Uit de cijfers die vandaag gepresenteerd werden bleek dat Philips flink last heeft van de tekorten aan onderdelen en de nettowinst fors in de rode cijfers is gedoken, waar analisten in doorsnee hadden verwacht dat het bedrijf ongeveer quitte zou draaien. De omzet over het afgelopen kwartaal kwam uit op €3,9 miljard, waar Philips onder de streep een verlies van €151 miljoen aan overhield. De lichtpuntjes moeten vooral uit het orderboek komen, dat met 5% toename en een recorddikte heeft bereikt. Ook de daling van de vergelijkbare omzet met 4% was minder sterk dan analisten van tevoren hadden gevreesd.

Flinke stijging van kosten en materialen grondstoffen zorgden ervoor dat ondanks een besparingsprogramma dat €97 miljoen opleverde, per saldo €8 miljoen aan lagere kosten overbleef. Voor het lopende jaar wil Philips voor nog eens €150 tot 200 miljoen aan kosten gaan besparen.

Bestuursvoorzitter Frans van Houten ziet in de sterke vraag bij zijn klanten en het goed gevulde orderboek een ondersteuning van de groeiraming die het bedrijf in januari heeft afgegeven. Toen voorzag het bedrijf ondanks een te verwachten dip in het eerste kwartaal in 2022 op een omzetgroei van 3 tot 5% uit te komen.

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor ontwikkelingen zoals uitbraken van het coronavirus in China, de oorlog in Oekraïne en de tekorten aan componenten die de risico’s zouden vergroten dat doelstellingen niet kunnen worden gehaald en orders niet op tijd geleverd.

Nog meer kosten

Philips dacht aanvankelijk tussen de 3 en 4 miljoen apparaten te moeten vervangen of repareren, maar meldde begin dit jaar dat dit er 5,2 miljoen zouden zijn, aangezien ze gemiddeld langer in gebruik zijn dan Philips had aangenomen. Maandag bleek dat aantal nog eens 300.000 stuks hoger uit te vallen, wat een extra kostenpost van €65 miljoen oplevert, bovenop de €725 miljoen die hier al voor was uitgetrokken. Nog eens honderd miljoen trekt Philips uit om het proces te versnellen.

Momenteel heeft Philips 2,2 miljoen reparatiekits geproduceerd en eind dit jaar zou 90% van de machines zijn gerepareerd of vervangen. Sommige patiënten hebben dan meer dan anderhalf jaar gewacht sinds de problemen met de ’Dreamstation’ voor het eerst aan het licht kwamen.

Bekijk ook: Apneudrama kost topman Philips een half jaarsalaris

Naast de problemen met zijn slaapapneumachines, moest Philips vorige week melden dat het ook rond sommige van zijn beademingsapparaten waarschuwingsmeldingen moest doen. Bepaalde types die patiënten helpen ademen zouden kunnen stilvallen zonder dat er een alarm afgaat. Eén patiënt is daarbij mogelijk overleden, zo hebben gezondheidsautoriteiten gemeld.