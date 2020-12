Oproep: Bent u slachtoffer geworden van een nep-deurwaarder?

De brief is behoorlijk professioneel opgesteld en bevat persoonsgegevens als het bankrekeningnummer, geboortedatum en adres. Het zou gaan om een achterstallige betaling van €397,43. In de mail zit een Tikkie om dit bedrag en bijbehorende kosten meteen over te maken. Wie daarop klikt, raakt uiteraard geld kwijt.

Ook de naam Van Arkel wordt misbruikt. Dit is een bestaand bureau, dat inmiddels is overgenomen.

Bent u slachtoffer geworden van een nep-deurwaarder? En wilt u daar (anoniem) over vertellen? Dan kom ik graag met u in contact! Mail uw verhaal en telefoonnummer naar [email protected].

Er zijn voldoende reacties van lezers die gelukkig niet in de gewiekste oplichting trapten.